Интернет-тариф от компании Yota
30 дней на скорости 15 Мбит/с за 1350 руб.
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи 4G/LTE
- скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- 4G/LTE
- Абонентская плата
- 1 350 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 900 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Модем Yota
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 15 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
5 Мбит/с
Скорость регулируется пользователем. При увеличении скорости количество оставшихся дней использования уменьшится, а при уменьшении – увеличится.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет