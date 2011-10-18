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Интернет-тариф от компании ТИНКО

Безлимитный интернет 10 Мбит/с

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽
  • При покупке абонемента на 12 месяцев: 10 Мбит/с за 200 руб/мес. (2400 руб.)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев: 10 Мбит/с за 250 руб/мес. (1500 руб.)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Бесплатно

Количество каналов
20 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
Дополнительные услуги

К каждому тарифу ставим 20 каналов — бесплатно!

Комментарий оператора

«Присоединяйся к лучшим»

Всем новым абонентам при переходе с другого провайдера предоставляется бесплатно 3 месяца безлимитного интернета.

Для участия в акции необходимо при подключении мастеру предъявить договор с предыдущим провайдером. Акция действует только для физических лиц. Все работы по подключению производятся бесплатно.