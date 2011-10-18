Интернет-тариф от компании ТИНКО
Безлимитный интернет 10 Мбит/с
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
300 ₽
- При покупке абонемента на 12 месяцев: 10 Мбит/с за 200 руб/мес. (2400 руб.)
- При покупке абонемента на 6 месяцев: 10 Мбит/с за 250 руб/мес. (1500 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Бесплатно
- Количество каналов
- 20 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- Дополнительные услуги
К каждому тарифу ставим 20 каналов — бесплатно!
- Комментарий оператора
«Присоединяйся к лучшим»
Всем новым абонентам при переходе с другого провайдера предоставляется бесплатно 3 месяца безлимитного интернета.
Для участия в акции необходимо при подключении мастеру предъявить договор с предыдущим провайдером. Акция действует только для физических лиц. Все работы по подключению производятся бесплатно.