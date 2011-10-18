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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 20

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Акция
действительно с 16.03.2017 до 28.02.2018

Выгодная цена навсегда!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
250 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет