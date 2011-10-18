FORMULA800
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 300 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
300 ₽
При подключении с абонента взимается плата за материалы. Плата вносится абонентом на свой лицевой счет.
- Абонентская плата
-
600 ₽
Абонентская плата списывается ежесуточно пропорционально количеству дней в месяце.
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
В зависимости от текущей загруженности каналов связи скорость варьируется в пределах от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Пакет каналов "Эфирный" содержит 23 канала, не имеет абонентской платы. Пакет каналов "Базовый" содержит более 100 уникальных каналов, абонентская плата составляет 250 руб./мес.
Приставка TVIP S-500(с Wi-Fi) – 4500 рублей.
- Количество каналов
- ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- Дополнительные услуги
Настройка Маршрутизатора. Публичный IP-адрес. Лицензионный антивирус (Kaspersky, Dr.Web, Nod32 и др.).
Родительский контроль. Различные полезные утилиты (Driver Booster Pro, Adguard, Protected Folder и др.). Прокладка кабеля по квартире.