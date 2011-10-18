FORMULA1000

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно При переходе от другого провайдера первый месяц доступа в интернет – бесплатно. Мораторий на смену тарифного плана на тарифный план с меньшей абонентской платой в течение 2-х последующих месяцев. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

стоимость подключения 300 ₽

скорость до 100 Мбит/с