Интернет-тариф от компании Комплат
Цифровое ТВ класса "Смотри" + Интернет; 144 канала
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно
При подключении предоставляется скидка на первый месяц обслуживания в процентном размере от тарифного плана
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 100 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 000 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Стоимость оборудования рассчитывается из количества необходимого для подключения
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка — от 2900 руб.
Подключение пакетов цифрового ТВ класса "Смотри": * – пакет "Смотри" - 91 канал, стоимость 150 руб. * – пакет "Смотри+" - 134 канала стоимость 250 руб. * – пакет "Смотри Супер" - 144 канала стоимость 350 руб.
- Количество каналов
- 144 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Возможность бесплатно оформить подписку на антивирус «Dr.Web»
- Возможность бесплатно протестировать и настроить оборудование в офисе компании