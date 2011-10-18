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Интернет-тариф от компании Комплат

Цифровое ТВ класса &quot;Смотри&quot; + Интернет; 144 канала

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

При подключении предоставляется скидка на первый месяц обслуживания в процентном размере от тарифного плана

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 100 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
1 000 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Стоимость оборудования рассчитывается из количества необходимого для подключения

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка — от 2900 руб.

Подключение пакетов цифрового ТВ класса "Смотри": * – пакет "Смотри" - 91 канал, стоимость 150 руб. * – пакет "Смотри+" - 134 канала стоимость 250 руб. * – пакет "Смотри Супер" - 144 канала стоимость 350 руб.

Количество каналов
144 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Возможность бесплатно оформить подписку на антивирус «Dr.Web»
  • Возможность бесплатно протестировать и настроить оборудование в офисе компании