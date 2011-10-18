Интернет-тариф от компании Инсис
В интернете всё реально 40
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Акция
действительно
В течение 60 календарных дней с момента подключения:
- – скорость интернет-соединения — до 100 Мбит/с.
- – абонентская плата — 300 руб./мес.
Акция действительна для новых абонентов или абонентов, расторгнувших договор до 1 ноября 2015 года.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Для подключения выбранного тарифа необходимо внесение авансового платежа в размере месячной абонентской платы
- Абонентская плата
-
449 ₽
- При покупке абонемента на 12 месяцев — 359 руб/мес
- При покупке абонемента на 9 месяцев — 382 руб/мес
- При покупке абонемента на 6 месяцев — 404 руб/мес
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 700 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет