Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Инсис

В интернете всё реально 60

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно

В течение 60 календарных дней с момента подключения:

  • – скорость интернет-соединения — до 100 Мбит/с.
  • – абонентская плата — 300 руб./мес.

Акция действительна для новых абонентов или абонентов, расторгнувших договор до 1 ноября 2015 года.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Для подключения выбранного тарифа необходимо внесение авансового платежа в размере месячной абонентской платы

Абонентская плата
649 ₽
  • При покупке абонемента на 12 месяцев — 519 руб/мес
  • При покупке абонемента на 9 месяцев — 552 руб/мес
  • При покупке абонемента на 6 месяцев — 584 руб/мес
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
700 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет