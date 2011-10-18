В интернете всё реально 60

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Акция действительно В течение 60 календарных дней с момента подключения: – скорость интернет-соединения — до 100 Мбит/с.

– абонентская плата — 300 руб./мес. Акция действительна для новых абонентов или абонентов, расторгнувших договор до 1 ноября 2015 года. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 60 Мбит/с