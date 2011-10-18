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Интернет-тариф от компании Инсис

В интернете всё реально 100

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Для подключения выбранного тарифа необходимо внесение авансового платежа в размере месячной абонентской платы

Абонентская плата
649 ₽
  • При покупке абонемента на 12 месяцев — 519 руб/мес
  • При покупке абонемента на 9 месяцев — 552 руб/мес
  • При покупке абонемента на 6 месяцев — 584 руб/мес
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 200 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1 + настройка

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет