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Интернет-тариф от компании ГудНет

FORMULA1250

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Акция
действительно

ТВ пакет "Базовый", включающий более 100 каналов – бесплатно.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 300 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
300 ₽

При подключении с абонента взимается плата за материалы. Плата вносится абонентом на свой лицевой счет.

Абонентская плата
1 250 ₽

Абонентская плата списывается ежесуточно пропорционально количеству дней в месяце.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

В зависимости от текущей загруженности каналов связи скорость варьируется в пределах от 20 Мбит/с до 100 Мбит/с.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет каналов "Эфирный" содержит 23 канала, не имеет абонентской платы. Пакет каналов "Базовый" содержит более 100 уникальных каналов, абонентская плата составляет 250 руб./мес.

Приставка TVIP S-500(с Wi-Fi) – 4500 рублей.

Количество каналов
ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
Дополнительные услуги

Настройка Маршрутизатора. Публичный IP-адрес. Лицензионный антивирус (Kaspersky, Dr.Web, Nod32 и др.).
Родительский контроль. Различные полезные утилиты (Driver Booster Pro, Adguard, Protected Folder и др.). Прокладка кабеля по квартире.