Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный для абонентов ТВ
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Акция
действительно с 16.03.2017 до 15.11.2017
Выгодная цена навсегда!
Только для действующих абонентов услуги "Домашнее Цифровое МТС ТВ".
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 350 ₽
- Оборудование
- Бесплатно
- Комментарий к оборудованию
-
Аренда Wi-Fi роутера включена в абонентскую плату
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет