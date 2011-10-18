Выгодный для абонентов ТВ

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Акция действительно с 16.03.2017 до 15.11.2017 Выгодная цена навсегда!

Только для действующих абонентов услуги "Домашнее Цифровое МТС ТВ". Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с