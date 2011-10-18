FORMULA1500

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Акция действительно ТВ пакет "Базовый", включающий более 100 каналов – бесплатно. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

стоимость подключения 300 ₽

скорость до 100 Мбит/с