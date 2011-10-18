Premium
Premium
Premium – мы гарантируем вам надежный сервис по доступной цене:
1. Надежный высокоскоростной интернет на скорости 100 Мбит/сек
2. Бесплатную квалифицированная техническую поддержку по любому волнующему вас вопросу 24 часа в сути 7 дней в неделю
3. Приоритетный дозвон в службу технической поддержки
4. Бесплатную замену оборудования в течение 1 года с момента приобретения
5. Автоматический возврат денежных средств и бесплатный промо-период на 5 дней в случае технического сбоя по нашей вине
Предложение действительно для новых абонентов, проживающих в многоквартирных домах Москвы и Московской области при наличии технической возможности получения доступа в Интернет по технологии Ethernet.
По истечении сроков акции абонент оплачивает ежемесячную абонентскую плату в размере 490 руб/мес.
Первоначальный платеж при подключении пакета по акции не менее 490 р.
В случае наступлении блокировки по балансу активация сервиса происходит при поступлении на лицевой счет месячной абонентской платы по тарифному плану пакета (490 р.)
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Первоначальный авансовый платеж по акции при подключении – 490 руб.
- Абонентская плата
-
290 ₽
В течение первых 6 месяцев, начиная с 7 месяца — 490 руб/мес
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Покупка — 1600 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Бесплатное IPTV с 20 каналами