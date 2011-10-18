Premium

Premium – мы гарантируем вам надежный сервис по доступной цене:

1. Надежный высокоскоростной интернет на скорости 100 Мбит/сек

2. Бесплатную квалифицированная техническую поддержку по любому волнующему вас вопросу 24 часа в сути 7 дней в неделю

3. Приоритетный дозвон в службу технической поддержки

4. Бесплатную замену оборудования в течение 1 года с момента приобретения

5. Автоматический возврат денежных средств и бесплатный промо-период на 5 дней в случае технического сбоя по нашей вине

Предложение действительно для новых абонентов, проживающих в многоквартирных домах Москвы и Московской области при наличии технической возможности получения доступа в Интернет по технологии Ethernet.

По истечении сроков акции абонент оплачивает ежемесячную абонентскую плату в размере 490 руб/мес.

Первоначальный платеж при подключении пакета по акции не менее 490 р.

В случае наступлении блокировки по балансу активация сервиса происходит при поступлении на лицевой счет месячной абонентской платы по тарифному плану пакета (490 р.)