Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Цифра Один

Premium

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 31.12.2016

Premium

Premium – мы гарантируем вам надежный сервис по доступной цене:
1. Надежный высокоскоростной интернет на скорости 100 Мбит/сек
2. Бесплатную квалифицированная техническую поддержку по любому волнующему вас вопросу 24 часа в сути 7 дней в неделю
3. Приоритетный дозвон в службу технической поддержки
4. Бесплатную замену оборудования в течение 1 года с момента приобретения
5. Автоматический возврат денежных средств и бесплатный промо-период на 5 дней в случае технического сбоя по нашей вине

Предложение действительно для новых абонентов, проживающих в многоквартирных домах Москвы и Московской области при наличии технической возможности получения доступа в Интернет по технологии Ethernet.
По истечении сроков акции абонент оплачивает ежемесячную абонентскую плату в размере 490 руб/мес.
Первоначальный платеж при подключении пакета по акции не менее 490 р.
В случае наступлении блокировки по балансу активация сервиса происходит при поступлении на лицевой счет месячной абонентской платы по тарифному плану пакета (490 р.)

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Первоначальный авансовый платеж по акции при подключении – 490 руб.

Абонентская плата
290 ₽

В течение первых 6 месяцев, начиная с 7 месяца — 490 руб/мес

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Покупка — 1600 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Бесплатное IPTV с 20 каналами