Интернет-тариф от компании Инсис
В интернете всё реально 50
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Для подключения выбранного тарифа необходимо внесение авансового платежа в размере месячной абонентской платы
- Абонентская плата
-
350 ₽
- При покупке абонемента на 12 месяцев — 280 руб/мес
- При покупке абонемента на 9 месяцев — 298 руб/мес
- При покупке абонемента на 6 месяцев — 280 руб/мес
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 700 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет