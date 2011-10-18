Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 100 + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 16.03.2017 до 28.02.2018

Выгодная цена навсегда!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
490 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
50 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

23 HD-канала

Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD