Интернет-тариф от компании Цифра Один
Второй (Москва в пределах МКАД)
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 35 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 399 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 35 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 35 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Бесплатное IPTV с 20 каналами