Тарифный план «НА СТАРТ» доступен только для новых абонентов, ранее не подключенных к Домашней сети ВестКолл. Тариф действует 3 месяца (90 дней) с даты подключения.

При подключении тарифа необходимо внести оплату за весь срок действия тарифа (600 руб).

После окончания действия тарифного плана вы можете выбрать любой из действующих тарифов.