Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург
На старт на 3 мес.
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Акция
действительно
Тарифный план «НА СТАРТ» доступен только для новых абонентов, ранее не подключенных к Домашней сети ВестКолл. Тариф действует 3 месяца (90 дней) с даты подключения.
При подключении тарифа необходимо внести оплату за весь срок действия тарифа (600 руб).
После окончания действия тарифного плана вы можете выбрать любой из действующих тарифов.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 200 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 может снижаться до 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
- Сохранение доступа к соцсетям и торренту локально при отрицательном балансе
- Бесплатный внешний IP адрес (стоимость подключения – 150 руб)