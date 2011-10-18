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Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург

На старт на 3 мес.

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Акция
действительно

Тарифный план «НА СТАРТ» доступен только для новых абонентов, ранее не подключенных к Домашней сети ВестКолл. Тариф действует 3 месяца (90 дней) с даты подключения.

При подключении тарифа необходимо внести оплату за весь срок действия тарифа (600 руб).

После окончания действия тарифного плана вы можете выбрать любой из действующих тарифов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
200 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 может снижаться до 50 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
  • Сохранение доступа к соцсетям и торренту локально при отрицательном балансе
  • Бесплатный внешний IP адрес (стоимость подключения – 150 руб)