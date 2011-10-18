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Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург

Сильнее

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
450 ₽
  • При покупке абонемента на 12 месяцев: 30 – 100 Мбит/с за 400 руб/мес. (4800 руб.)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев: 30 – 100 Мбит/с за 425 руб/мес. (2550 руб.)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
  • Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 – 25 Мбит/c, все остальное время скорость – 100 Мбит/с
  • При покупке абонемента скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 – 30 Мбит/c, все остальное время скорость – 100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
  • Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
  • Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы
  • Внешний IP с доступом по всем портам – 160 руб./мес., с абонементом без абонентской платы