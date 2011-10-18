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Интернет-тариф от компании Цифра Один

Premium HD

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2016 до 31.12.2016

PREMIUM HD

Premium HD – мы гарантируем вам надежный сервис по доступной цене:

  1. Надежный высокоскоростной интернет на скорости 100 мегабит/сек
  2. Телевидение с пакетом телеканалов в HD качестве
  3. Бесплатную квалифицированная техническую поддержку по любому волнующему вас вопросу 24 часа в сути 7 дней в неделю
  4. Приоритетный дозвон в службу технической поддержки
  5. Бесплатную замену оборудования в течение 1 года с момента приобретения
  6. Автоматический возврат денежных средств и бесплатный промо-период на 5 дней в случае технического сбоя по нашей вине

В акции принимают участие новые абоненты физические лица, проживающие в многоквартирных домах Москвы и МО при наличии технической возможности получения доступа в Интернет по технологии Ethernet.

Для подключения по акции необходимо внести платеж в размере не менее 640 руб.
По истечении сроков акции абонент оплачивает ежемесячную абонентскую плату в размере 640 руб/мес.
В случае наступлении блокировки по балансу активация сервиса происходит при поступлении на лицевой счет месячной абонентской платы по тарифному плану пакета (640 р.)

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Первоначальный авансовый платеж по акции при подключении – 640 руб.

Абонентская плата
390 ₽

В течение первых 6 месяцев, начиная с 7 месяца — 640 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Покупка — 1600 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Приставка STB Eltex nv-300 в аренду – 150 руб/мес
Выкуп приставки – 3400 руб

Количество каналов
110 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD