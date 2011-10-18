Premium HD
PREMIUM HD
Premium HD – мы гарантируем вам надежный сервис по доступной цене:
- Надежный высокоскоростной интернет на скорости 100 мегабит/сек
- Телевидение с пакетом телеканалов в HD качестве
- Бесплатную квалифицированная техническую поддержку по любому волнующему вас вопросу 24 часа в сути 7 дней в неделю
- Приоритетный дозвон в службу технической поддержки
- Бесплатную замену оборудования в течение 1 года с момента приобретения
- Автоматический возврат денежных средств и бесплатный промо-период на 5 дней в случае технического сбоя по нашей вине
В акции принимают участие новые абоненты физические лица, проживающие в многоквартирных домах Москвы и МО при наличии технической возможности получения доступа в Интернет по технологии Ethernet.
Для подключения по акции необходимо внести платеж в размере не менее 640 руб.
По истечении сроков акции абонент оплачивает ежемесячную абонентскую плату в размере 640 руб/мес.
В случае наступлении блокировки по балансу активация сервиса происходит при поступлении на лицевой счет месячной абонентской платы по тарифному плану пакета (640 р.)
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Первоначальный авансовый платеж по акции при подключении – 640 руб.
- Абонентская плата
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390 ₽
В течение первых 6 месяцев, начиная с 7 месяца — 640 руб/мес
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Покупка — 1600 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
Приставка STB Eltex nv-300 в аренду – 150 руб/мес
Выкуп приставки – 3400 руб
- Количество каналов
- 110 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD