PREMIUM HD

Premium HD – мы гарантируем вам надежный сервис по доступной цене:

Надежный высокоскоростной интернет на скорости 100 мегабит/сек Телевидение с пакетом телеканалов в HD качестве Бесплатную квалифицированная техническую поддержку по любому волнующему вас вопросу 24 часа в сути 7 дней в неделю Приоритетный дозвон в службу технической поддержки Бесплатную замену оборудования в течение 1 года с момента приобретения Автоматический возврат денежных средств и бесплатный промо-период на 5 дней в случае технического сбоя по нашей вине

В акции принимают участие новые абоненты физические лица, проживающие в многоквартирных домах Москвы и МО при наличии технической возможности получения доступа в Интернет по технологии Ethernet.

Для подключения по акции необходимо внести платеж в размере не менее 640 руб.

По истечении сроков акции абонент оплачивает ежемесячную абонентскую плату в размере 640 руб/мес.

В случае наступлении блокировки по балансу активация сервиса происходит при поступлении на лицевой счет месячной абонентской платы по тарифному плану пакета (640 р.)