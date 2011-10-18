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Интернет-тариф от компании Цифра Один

Первый (Москва и МО за пределами МКАД)

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
549 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости

Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с

Скорость до 100 Мбит/с — ежедневно с 01:00 до 08:00 в рамках услуги «Ночной Максимум» Абонентам, подключенным по технологии Ethernet

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Услуга "Ночной Максимум": ежедневно с 01:00 до 08:00 снимается ограничение по скорости
  • Бесплатное IPTV с 20 каналами