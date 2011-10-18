Интернет-тариф от компании Цифра Один
Первый (Москва и МО за пределами МКАД)
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 549 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
70 Мбит/с
Скорость до 100 Мбит/с — ежедневно с 01:00 до 08:00 в рамках услуги «Ночной Максимум» Абонентам, подключенным по технологии Ethernet
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Услуга "Ночной Максимум": ежедневно с 01:00 до 08:00 снимается ограничение по скорости
- Бесплатное IPTV с 20 каналами