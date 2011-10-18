Интернет-тариф от компании Цифра Один
Первый ADSL
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
- 427 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841ND при необходимости
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
20 Мбит/с
Ежедневно с 01:00 до 08:00 снимается ограничение по скорости в рамках услуги «Ночной Максимум»
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Бесплатное IPTV с 20 каналами