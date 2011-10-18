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Интернет-тариф от компании Прометей

Социальный

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 500 ₽
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
500 ₽
Абонентская плата
290 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Доступ в социальные сети при отрицательном балансе в течение 3-х дней Бесплатный внешний IP