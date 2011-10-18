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Интернет-тариф от компании Прометей

30Мбит/с ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
424 ₽

При покупке абонемента на 12 месяцев: 30 Мбит/с за 310 руб/мес. (3720 руб.) При покупке абонемента на 6 месяцев: 30 Мбит/с за 370 руб/мес. (2220 руб.) При покупке абонемента на 3 месяца: 30 Мбит/с за 388 руб/мес. (1164 руб.)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
ТВ каналов
Дополнительные услуги

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