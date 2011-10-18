Интернет-тариф от компании Прометей
50Мбит/с
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
400 ₽
При покупке абонемента на 12 месяцев: 50 Мбит/с за 320 руб/мес. (4160 руб.) При покупке абонемента на 6 месяцев: 50 Мбит/с за 340 руб/мес. (2040 руб.) При покупке абонемента на 3 месяца: 50 Мбит/с за 360 руб/мес. (1080 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Доступ в социальные сети при отрицательном балансе в течение 3-х дней Бесплатный внешний IP