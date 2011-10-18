Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Прометей

50Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
400 ₽

При покупке абонемента на 12 месяцев: 50 Мбит/с за 320 руб/мес. (4160 руб.) При покупке абонемента на 6 месяцев: 50 Мбит/с за 340 руб/мес. (2040 руб.) При покупке абонемента на 3 месяца: 50 Мбит/с за 360 руб/мес. (1080 руб.)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Доступ в социальные сети при отрицательном балансе в течение 3-х дней Бесплатный внешний IP