Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный 15 + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 16.03.2017 до 31.08.2017
Выгодная цена навсегда!
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 180 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Аренда Wi-Fi роутера - 10 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 15 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 15 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
135 ТВ-каналов (26 - в HD).
Аренда HD-приставки или CAM-модуля - 10 руб./мес.
- Количество каналов
- 135 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Услуга "Мультирум" бесплатно на 6 месяцев