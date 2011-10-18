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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 25 + ТВ

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Акция
действительно с 16.03.2017 до 31.08.2017

Выгодная цена навсегда!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
880 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Аренда Wi-Fi роутера - 10 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
25 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
25 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

135 ТВ-каналов (26 - в HD).
Аренда HD-приставки или CAM-модуля - 10 руб./мес.

Количество каналов
135 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Услуга "Мультирум" бесплатно на 6 месяцев