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Интернет-тариф от компании Прометей

100Мбит/с ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
640 ₽

При покупке абонемента на 12 месяцев: 100 Мбит/с за 490 руб/мес. (5880 руб.) При покупке абонемента на 6 месяцев: 100 Мбит/с за 550 руб/мес. (3300 руб.) При покупке абонемента на 3 месяца: 100 Мбит/с за 580 руб/мес. (1740 руб.)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
ТВ каналов
Дополнительные услуги

Доступ в социальные сети при отрицательном балансе в течение 3-х дней Бесплатный внешний IP