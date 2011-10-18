Интернет-тариф от компании Прометей
100Мбит/с ТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
640 ₽
При покупке абонемента на 12 месяцев: 100 Мбит/с за 490 руб/мес. (5880 руб.) При покупке абонемента на 6 месяцев: 100 Мбит/с за 550 руб/мес. (3300 руб.) При покупке абонемента на 3 месяца: 100 Мбит/с за 580 руб/мес. (1740 руб.)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- ТВ каналов
- Дополнительные услуги
Доступ в социальные сети при отрицательном балансе в течение 3-х дней Бесплатный внешний IP