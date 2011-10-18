Самый лучший абонемент на 4 мес.

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Акция действительно В стоимость единовременного платежа за 1900 руб. входит абонемент на 3 месяца (475 руб/мес) Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с