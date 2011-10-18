Интернет-тариф от компании ВестКолл Санкт-Петербург
Самый лучший абонемент на 4 мес.
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Акция
действительно
В стоимость единовременного платежа за 1900 руб. входит абонемент на 3 месяца (475 руб/мес)
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 475 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 — 40 Мбит/c, все остальное время скорость — 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- В тариф включены 35 бесплатных каналов на ПК или SMART TV
- Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
- Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы (подключение – 50 руб)