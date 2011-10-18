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Интернет-тариф от компании MNS.ru

Самый лучший абонемент на 3 месяца

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽

Указана стоимость в месяц при оплате за 3 месяца

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 — 50 Мбит/c, все остальное время скорость — 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • 35 бесплатных ТВ каналов на ПК или SMART TV
  • Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
  • Каждому клиенту предоставляется внешний IP без абонентской платы
  • Внешний IP с доступом по всем портам – 160 руб./мес., с абонементом без абонентской платы