Интернет-тариф от компании MNS.ru
Интернет + IPTV
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
- Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 – 25 Мбит/c, все остальное время скорость – 100 Мбит/с
- Присутствует возможность подключения тарифов с более высокой скоростью
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Включенный пакет телеканалов: Социальный
Есть возможность подключения до 127 каналов дополнительно
Приставка IPTV MAG-245/250 — 4500 руб
- Количество каналов
- 56 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
- Внешний IP с доступом по всем портам – 160 руб./мес., с абонементом без абонентской платы