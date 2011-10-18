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Интернет-тариф от компании MNS.ru

Интернет + IPTV

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
  • Скорость доступа к сети Интернет c 19:00 до 02:00 – 25 Мбит/c, все остальное время скорость – 100 Мбит/с
  • Присутствует возможность подключения тарифов с более высокой скоростью
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Включенный пакет телеканалов: Социальный
Есть возможность подключения до 127 каналов дополнительно

Приставка IPTV MAG-245/250 — 4500 руб

Количество каналов
56 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Доступ ко всем сервисам Яндекса и социальной сети ВКонтакте на скорости 100 Мбит/с
  • Внешний IP с доступом по всем портам – 160 руб./мес., с абонементом без абонентской платы