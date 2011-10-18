Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный 70 для абонентов ТВ + телефония
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Акция
действительно с 16.03.2017 до 28.02.2018
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 600 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Домашняя телефония
- Звонки на домашние номера в городе подключения - бесплатно
- Звонки на мобильные МТС в домашнем регионе - 2 руб./мин.
- Звонки на мобильные других операторов в домашнем регионе - 2 руб./мин.
- Звонки на мобильные МТС в других городах внутри России - 3 руб./мин.
- Звонки на мобильные других операторов в других городах внутри России - 5 руб./мин.