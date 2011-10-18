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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 70 для абонентов ТВ + телефония

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Акция
действительно с 16.03.2017 до 28.02.2018

Выгодная цена навсегда!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
600 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Домашняя телефония

  • Звонки на домашние номера в городе подключения - бесплатно
  • Звонки на мобильные МТС в домашнем регионе - 2 руб./мин.
  • Звонки на мобильные других операторов в домашнем регионе - 2 руб./мин.
  • Звонки на мобильные МТС в других городах внутри России - 3 руб./мин.
  • Звонки на мобильные других операторов в других городах внутри России - 5 руб./мин.