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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 70 + телефония

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Акция
действительно с 16.03.2017 до 28.02.2018

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
850 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
70 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
70 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Домашняя телефония от МТС:

  • Исходящие на домашние телефоны в городе подключения - бесплатно
  • Исходящие на мобильные МТС домашнего региона - 2 руб./мин.
  • Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2 руб./мин.
  • Исходящие по межгороду на мобильные МТС - 3 руб./мин.
  • Исходящие по межгороду на номера других операторов - 5 руб./мин.