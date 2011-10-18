Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный 70 + телефония
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Акция
действительно с 16.03.2017 до 28.02.2018
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 850 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Домашняя телефония от МТС:
- Исходящие на домашние телефоны в городе подключения - бесплатно
- Исходящие на мобильные МТС домашнего региона - 2 руб./мин.
- Исходящие на мобильные других операторов домашнего региона - 2 руб./мин.
- Исходящие по межгороду на мобильные МТС - 3 руб./мин.
- Исходящие по межгороду на номера других операторов - 5 руб./мин.