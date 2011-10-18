Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный 75 + ТВ + телефония
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Акция
действительно с 16.03.2017 до 31.08.2017
Выгодная цена навсегда!
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 75 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 750 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 50 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Аренда Wi-Fi роутера - 50 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 75 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
75 Мбит/с
В ночное время (с 00:00 до 09:00) возможно увеличение скорости до 100 Мбит/сек
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
129 ТВ-каналов (26 - в HD).
Аренда HD-приставки или CAM-модуля включена в абонентскую плату
- Количество каналов
- 129 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Услуга "Мультирум" бесплатно на 6 месяцев.
Домашняя телефония
- Звонки на домашние номера в городе подключения - бесплатно
- Звонки на мобильные МТС в домашнем регионе - бесплатно
- Звонки на мобильные других операторов в домашнем регионе - 2 руб./мин.
- Звонки на мобильные МТС в других городах внутри России - 3 руб./мин.
- Звонки на мобильные других операторов в других городах внутри России - 5 руб./мин.