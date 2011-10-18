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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 80 + ТВ + телефония

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Акция
действительно с 16.03.2017 до 31.08.2017

Выгодная цена навсегда!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
850 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Аренда Wi-Fi роутера включена в абонентскую плату

Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
80 Мбит/с

В ночное время (с 00:00 до 09:00) возможно увеличение скорости до 100 Мбит/сек

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

129 ТВ-каналов (24 - в HD).
Аренда HD-приставки или CAM-модуля включена в абонентскую плату

Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Услуга "Мультирум" бесплатно на 6 месяцев.

VOIP-телефония