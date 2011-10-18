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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Стань Легендой

К сожалению, этот тариф не активен.
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Акция
действительно с 01.03.2017 до 31.07.2017

Не плати за интернет!
Получи бесплатный интернет на год или на всю жизнь

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
0 ₽

В акции принимают участие абоненты, подключившие услугу безлимитного интернета по любому из тарифов Ростелеком.

  • Каждому пятому абоненту, подключившему услугу в период проведения акции, предоставляется бесплатное пользование безлимитным интернетом в течение года
  • Каждому пятидесятому абоненту, подключившему услугу в период проведения акции, предоставляется бесплатное пользование безлимитным интернетом навсегда
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Любая скорость в рамках действующих тарифов Ростелеком

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Скидка начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подключения.
Акция перестает действовать в случае отказа абонента от услуги или смены выбранного тарифа.
Повторное участие в акции невозможно.