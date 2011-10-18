Интернет-тариф от компании Ростелеком
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Акция
действительно с 01.03.2017 до 31.07.2017
Не плати за интернет!
Получи бесплатный интернет на год или на всю жизнь
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
0 ₽
В акции принимают участие абоненты, подключившие услугу безлимитного интернета по любому из тарифов Ростелеком.
- Каждому пятому абоненту, подключившему услугу в период проведения акции, предоставляется бесплатное пользование безлимитным интернетом в течение года
- Каждому пятидесятому абоненту, подключившему услугу в период проведения акции, предоставляется бесплатное пользование безлимитным интернетом навсегда
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Любая скорость в рамках действующих тарифов Ростелеком
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Скидка начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подключения.
Акция перестает действовать в случае отказа абонента от услуги или смены выбранного тарифа.
Повторное участие в акции невозможно.