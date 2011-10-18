Интернет-тариф от компании Wifire
Wifire Новая весна 30
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Акция
действительно с 28.02.2017 до 31.05.2017
Подключите безлимитный интернет по сниженной цене
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 100 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 55 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер Wifire S1010 NBN: аренда за 55 руб./мес., выкуп за 2 200 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Аренда ТВ-приставки «Wifire» включена в абонентскую плату
- Количество каналов
- 90 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD