Wifire Новая весна 30

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Акция действительно с 28.02.2017 до 31.05.2017 Подключите безлимитный интернет по сниженной цене Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 30 Мбит/с