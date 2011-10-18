Wifire Новая весна 50

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно с 28.02.2017 до 31.05.2017 Приобретите безлимитный интернет-тариф и получите скидку 20% на 90 ТВ-каналов и бесплатное оборудование Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с