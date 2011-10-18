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Интернет-тариф от компании Wifire

Wifire Новая весна 50

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Акция
действительно с 28.02.2017 до 31.05.2017

Приобретите безлимитный интернет-тариф и получите скидку 20% на 90 ТВ-каналов и бесплатное оборудование

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 399 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Аренда роутера Wifire S1010 NBN включена в абонентскую плату

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Аренда ТВ-приставки «Wifire» включена в абонентскую плату

Количество каналов
90 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD