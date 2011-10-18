Скорость доступа к интернету в загруженное время снижается до 60 Мбит/с

«Присоединяйся к лучшим»

Всем новым абонентам при переходе с другого провайдера предоставляется бесплатно 3 месяца безлимитного интернета.

Для участия в акции необходимо при подключении мастеру предъявить договор с предыдущим провайдером. Акция действует только для физических лиц. Все работы по подключению производятся бесплатно.