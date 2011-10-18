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Интернет-тариф от компании Ростелеком

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 3 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Стоимость подключения
1 ₽

При условии подключения не менее чем на 12 месяцев

Абонентская плата
340 ₽
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
3 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
3 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Опции увеличения скорости - "Ночное ускорение", "Турбо-ускорение", "Двойное ускорение", "Ускорение до 100 Мбит/с"