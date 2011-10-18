Весенний

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Акция действительно с 09.02.2017 до 31.05.2017 Опция «Ускорение до 100 Мбит/с» без дополнительной платы в течение 6-ти месяцев. Экономия до 360 рублей! Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

стоимость подключения 1 ₽

скорость до 50 Мбит/с