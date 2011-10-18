Интернет-тариф от компании Ростелеком
Игровой 100 Мбит
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Акция
действительно с 20.04.2017 до 31.05.2017
В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:
премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"
Для игроков "World of tanks":
- Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
- 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
- Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
- Дополнительный слот в ангаре
Для игроков "Blade & Soul":
- Костюм Обличье демона
- Премиум-статус на 7 дней
- Постоянные бафы
- Бонусные предметы раз в неделю
Для игроков "Lineage 2":
- Браслет черного медведя на 30 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Для игроков "Point Blank":
- Уникальный скин на 7 дней
- Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
-
1 ₽
При условии подключения не менее чем на 12 месяцев
- Абонентская плата
-
850 ₽
Для абонентов 2 и более услуг - 790 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет