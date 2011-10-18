Игровой 100 Мбит

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Акция действительно с 20.04.2017 до 31.05.2017 В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают: премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships" Для игроков "World of tanks": Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж

3 эксклюзивных камуфляжа для танка

Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны

Дополнительный слот в ангаре Для игроков "Blade & Soul": Костюм Обличье демона

Премиум-статус на 7 дней

Постоянные бафы

Бонусные предметы раз в неделю Для игроков "Lineage 2": Браслет черного медведя на 30 дней

Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней Для игроков "Point Blank": Уникальный скин на 7 дней

Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

стоимость подключения 1 ₽

скорость до 100 Мбит/с