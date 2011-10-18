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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Игровой 100 Мбит

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Акция
действительно с 20.04.2017 до 31.05.2017

В тариф включены игровые опции "Wargaming" и "Фогейм", которые включают:

премиум-аккаунт в играх "World of tanks" / "World of Warplanes" / "World of Warships"

Для игроков "World of tanks":

  • Элитный средний танк 8-го уровня и 100% экипаж
  • 3 эксклюзивных камуфляжа для танка
  • Эмблема войск связи СССР, а также эксклюзивные обвесы в виде катушек связи и антенны
  • Дополнительный слот в ангаре

Для игроков "Blade & Soul":

  • Костюм Обличье демона
  • Премиум-статус на 7 дней
  • Постоянные бафы
  • Бонусные предметы раз в неделю

Для игроков "Lineage 2":

  • Браслет черного медведя на 30 дней
  • Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней

Для игроков "Point Blank":

  • Уникальный скин на 7 дней
  • Бонусные предметы каждый день и раз в 10 дней
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
1 ₽

При условии подключения не менее чем на 12 месяцев

Абонентская плата
850 ₽

Для абонентов 2 и более услуг - 790 руб./мес.

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет