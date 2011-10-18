Интернет-тариф от компании Ростелеком
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Стоимость подключения
-
1 ₽
При условии подключения не менее чем на 12 месяцев
- Абонентская плата
-
470 ₽
Абонентская плата зависит от подключаемого ТВ-пакета:
- ТВ-пакет "Твой стартовый": 470 руб./мес.
- ТВ-пакет "Твой оптимальный": 570 руб./мес.
- ТВ-пакет "Твой продвинутый": 670 руб./мес.
- ТВ-пакет "Твой максимальный": 1810 руб./мес.
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 60 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
20 Мбит/с
Интернет на скорости до максимума технической возможности
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Количество каналов зависит от подключаемого ТВ-пакета:
- ТВ-пакет "Твой стартовый": 137 ТВ-каналов, из них 25 в HD
- ТВ-пакет "Твой оптимальный": 164 ТВ-каналов, из них 26 в HD
- ТВ-пакет "Твой продвинутый": 201 ТВ-каналов, из них 30 в HD
- ТВ-пакет "Твой максимальный": 241 ТВ-каналов, из них 55 в HD
- Количество каналов
- 137 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD