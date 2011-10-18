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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Максимум выгоды 100 Мбит

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
1 ₽

При условии подключения не менее чем на 12 месяцев

Абонентская плата
520 ₽

Абонентская плата зависит от подключаемого ТВ-пакета:

  • ТВ-пакет "Твой стартовый": 520 руб./мес.
  • ТВ-пакет "Твой оптимальный": 620 руб./мес.
  • ТВ-пакет "Твой продвинутый": 720 руб./мес.
  • ТВ-пакет "Твой максимальный": 1860 руб./мес.
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
60 ₽
Комментарий к оборудованию

WiFi-роутер или абонентский терминал GPON: выкуп от 1830 руб., рассрочка от 60 руб./мес. на 1, 2 или 3 года

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Интернет на скорости до максимума технической возможности

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Количество каналов зависит от подключаемого ТВ-пакета:

  • ТВ-пакет "Твой стартовый": 137 ТВ-каналов, из них 25 в HD
  • ТВ-пакет "Твой оптимальный": 164 ТВ-каналов, из них 26 в HD
  • ТВ-пакет "Твой продвинутый": 201 ТВ-каналов, из них 30 в HD
  • ТВ-пакет "Твой максимальный": 241 ТВ-каналов, из них 55 в HD
Количество каналов
137 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD