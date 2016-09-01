Мы разогнали весь интернет!

Привыкли жить на высокой столичной скорости, а ваш Интернет за вами не успевает? Знакомьтесь: Первый московский Wi-Fi – Домашний Интернет со скоростью 150 Мбит/с на любых устройствах!

Wi-Fi-роутер нового поколения поддерживает скорость до 500 Мбит/с по проводу и без. Теперь Домашний Интернет в режиме турбо доступен вам не только на стационарном компьютере, но и на всех беспроводных устройствах: смартфонах и планшетах!

Почувствуйте себя свободными в собственном доме, откажитесь от проводов и ускоряйтесь по-московски!

Домашний Интернет по проводу и по Wi-Fi – с революционной скоростью 150 Мбит/с и всего за 450 руб/мес!

• Акция проводится с 01.09.2016 по 31.08.2017

• В акции могут принять участие абоненты, не являющиеся пользователями домашнего Интернета по технологии GPON или абоненты тарифа «Демо - канал»