Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.