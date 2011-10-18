Интернет-тариф от компании ОнЛайм
ОнЛайм 30 Два интернета
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2017 до 31.05.2017
Пользуйтесь мобильной связью ОнЛайм и платите за интернет в два раза меньше!
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
200 ₽
При одновременном пользовании услугами домашнего интернета и мобильной связи от ОнЛайм абонент получает скидку:
- 50% в первые два месяца пользования
- до 50%, начиная с третьего месяца, при расходах на мобильную связь не менее 399руб./мес.
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер по желанию клиента
Аренда – 99 или 149 руб/мес
Покупка – 2100 или 2990 руб
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.
- Комментарий оператора
- До двух месяцев после подключения - приветственная скидка 50%
- Начиная с третьего месяца, расчетная скидка от 10% до 50% (в зависимости от расходов на мобильную связь)