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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

ОнЛайм 100 Два интернета

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2017 до 31.05.2017

Пользуйтесь мобильной связью ОнЛайм и платите за интернет в два раза меньше!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
375 ₽

При одновременном пользовании услугами домашнего интернета и мобильной связи от ОнЛайм абонент получает скидку:

  • 50% в первые два месяца пользования
  • до 50%, начиная с третьего месяца, при расходах на мобильную связь не менее 399руб./мес.
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер по желанию клиента
Аренда – 99 или 149 руб/мес
Покупка – 2100 или 2990 руб

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.