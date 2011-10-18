Интернет-тариф от компании ОнЛайм
2 в 1 Стартовый Два интернета
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Акция
действительно
Акция «Выгодная рассрочка» для Цифрового ТВ
«Выгодная рассрочка» — это специальное предложение для абонентов услуги «Цифровое телевидение», в рамках которого абонент получает скидку на услугу «Мультирум» при покупке второго и/или третьего оборудования OnLime TeleCARD с рассрочкой платежа на 36 месяцев.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
380 ₽
При одновременном пользовании услугами домашнего интернета и мобильной связи от ОнЛайм абонент получает скидку на домашний интернет:
- 50% в первые два месяца пользования
- до 50%, начиная с третьего месяца, при расходах на мобильную связь не менее 399руб./мес.
- Оборудование
-
- Включено в платеж
- Выкуп
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер «Стандарт»
Аренда с 19 месяца – 1 руб/мес
Покупка – 2990 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Цифровое ТВ
TeleCARD — 0 руб/мес
с 7 месяца 95 руб/мес
- Количество каналов
- 127 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
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