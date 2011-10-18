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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

2 в 1 Стартовый Два интернета

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Акция «Выгодная рассрочка» для Цифрового ТВ

«Выгодная рассрочка» — это специальное предложение для абонентов услуги «Цифровое телевидение», в рамках которого абонент получает скидку на услугу «Мультирум» при покупке второго и/или третьего оборудования OnLime TeleCARD с рассрочкой платежа на 36 месяцев.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
380 ₽

При одновременном пользовании услугами домашнего интернета и мобильной связи от ОнЛайм абонент получает скидку на домашний интернет:

  • 50% в первые два месяца пользования
  • до 50%, начиная с третьего месяца, при расходах на мобильную связь не менее 399руб./мес.
Оборудование
  • Включено в платеж
  • Выкуп
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер «Стандарт»
Аренда с 19 месяца – 1 руб/мес
Покупка – 2990 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Цифровое ТВ

TeleCARD — 0 руб/мес
с 7 месяца 95 руб/мес

Количество каналов
127 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Месяц бесплатного антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 5 устройств
  • – ТВ-пакет Amedia Premium — первый месяц бесплатно, со 2-го месяца — 199 руб/мес