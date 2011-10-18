2 в 1 Оптимальный Два интернета
Акция «Выгодная рассрочка» для Цифрового ТВ
«Выгодная рассрочка» — это специальное предложение для абонентов услуги «Цифровое телевидение», в рамках которого абонент получает скидку на услугу «Мультирум» при покупке второго и/или третьего оборудования OnLime TeleCARD с рассрочкой платежа на 36 месяцев.
Период проведения Акции: с 20.10.2016 года по 31.12.2016 года (включительно).
Участники акции:
Новые и Действующие Абоненты услуги «Цифровое телевидение», подключающие услугу «Мультирум» и приобретающие оборудование OnLime TeleCARD с рассрочкой платежа на 36 месяцев.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
550 ₽
При одновременном пользовании услугами домашнего интернета и мобильной связи от ОнЛайм абонент получает скидку на домашний интернет:
- 50% в первые два месяца пользования
- до 50%, начиная с третьего месяца, при расходах на мобильную связь не менее 399руб./мес.
- Оборудование
-
- Выкуп
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер «Премиум»
Аренда с 19 месяца – 1 руб/мес
Покупка – 2990 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Цифровое ТВ
TeleCARD — 0 руб/мес
с 7 месяца 95 руб/мес
- Количество каналов
- 150 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- – Месяц бесплатного антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 5 устройств
- – ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
- – Подписка на видео «Женский мир» в течение 2 месяцев