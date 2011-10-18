Акция «Выгодная рассрочка» для Цифрового ТВ

«Выгодная рассрочка» — это специальное предложение для абонентов услуги «Цифровое телевидение», в рамках которого абонент получает скидку на услугу «Мультирум» при покупке второго и/или третьего оборудования OnLime TeleCARD с рассрочкой платежа на 36 месяцев.

Период проведения Акции: с 20.10.2016 года по 31.12.2016 года (включительно).

Участники акции:

Новые и Действующие Абоненты услуги «Цифровое телевидение», подключающие услугу «Мультирум» и приобретающие оборудование OnLime TeleCARD с рассрочкой платежа на 36 месяцев.