Интернет-тариф от компании Ростелеком
Оптимальный
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Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Стоимость подключения
-
1 ₽
При условии подключения не менее чем на 12 месяцев
- Абонентская плата
-
800 ₽
770 руб./мес. для абонентов 3х услуг
- Оборудование
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
WiFi-роутер в аренду за 1 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Подключаемый ТВ-пакет - "Твой оптимальный" (171 канал, из них 32 в HD)
ТВ-приставка в аренду за 1 руб./мес.
- Количество каналов
- 171 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD