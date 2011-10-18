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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Оптимальный

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Стоимость подключения
1 ₽

При условии подключения не менее чем на 12 месяцев

Абонентская плата
800 ₽

770 руб./мес. для абонентов 3х услуг

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

WiFi-роутер в аренду за 1 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Подключаемый ТВ-пакет - "Твой оптимальный" (171 канал, из них 32 в HD)

ТВ-приставка в аренду за 1 руб./мес.

Количество каналов
171 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD